” تعليم الرياض ” : إعفاء 4 من كبار المسؤولين

علي القحطاني(صدى):

قرر مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي، إنهاء تكليف 4 مسؤولين وعدد من مديري الإدارات، كما تضمنت القرارات تكليف آخرين، ضمن حملة تغيير شاملة تستهدف إعفاء مسؤولين وتكليف آخرين.

وبحسب مصدر مسؤول بإدارة تعليم الرياض، فإنه يُتوقع أن تشمل الإعفاءات موظفين وموظفات في قسمي البنين والبنات، في حين تقدم عددٌ من المسؤولين بطلبات لإنهاء خدماتهم، إثر البدء في تطبيق السياسة الجديدة في عمل إدارة تعليم الرياض، والقائمة على التشدد في تسيير دولاب العمل.

وشملت التكلفيات الجديدة تكليف محمد العيد مساعداً للمدير العام للخدمات المساندة، وإبراهيم السالم مديراً لإدارة الموارد البشرية، وحمد الشنيبر مستشاراً عاماً لمدير التعليم مدة عام دراسي كامل، وريم الراشد مساعدة للشؤون التعليمية ” بنات ” ، وعبدالله الغنام مساعداً للشؤون التعليمية ” بنين ” ، مع استمراره مديراً لمكتب تعليم جنوب الرياض.