مدافع سيدني: الهلال يملك الأفضلية للفوز بالبطولة الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

أعرب اللاعب شانون كول، مدافع فريق ويسترن سيدني الأسترالي، عن ثقته في تتويج الهلال ببطولة آسيا وتغلبه على فريق أوراوا الياباني، في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت في ذهاب نهائي أبطال آسيا.

وأوضح كول أن الهلال يملك الأفضلية بالفوز بالنسخة الحالية لأسباب عديدة، قائلا: إن أوراوا يلعب بشكل هجومي لكنه سيصطدم بالسعوديين في المباراة الأولى، وهذا يجعله حذراً نوعاً ما، إضافة إلى قدرات لاعبي الهلال الفنية العالية والتي من الممكن أن تخطف الفوز من أوراوا ” .

وأشار إلى أن لعب مباراة الإياب خارج الديار يعني أن مدة السفر ستكون أقصر وبالتالي فإن الحالة البدنية للاعبين ستكون أفضل من اليابانيين الذين سيتوجهون إلى الرياض ويعودون منها خلال فترة قصيرة.