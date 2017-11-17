” العزاب ” يثير غضب نشطاء البيئة في الصين

بكين(صدى):

تشهد الصين، موجه من التخفيضات الكبيرة على المشتريات عبر الإنترنت، في مهرجان يوم العزاب، حيث أنفق غير المتزوجين أكثر من 38 مليار دولار وأغرقوا شركات البريد ونقل الطرود بنحو 331 مليون طرد الأمر.

ويمثل المهرجان الذي يقام سنويا يوم 11 نوفمبر سببا لرواج أعمال شركات مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، لكن أكوام النفايات التي تخلفها مبيعات هذا اليوم تثير غضب نشطاء البيئة.

وذكرت هيئة البريد الصينية أن شركات البريد ونقل الطرود تعاملت مع ما لا يقل عن 331 مليون طرد بارتفاع 31.5% عن العام الماضي.