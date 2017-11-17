” بيرو ” خامس دولة بأمريكا اللاتينية تشرع ” الحشيش ” لأغراض طبية

ليما(صدى):

أصدرت بيرو، تشريع جديد يتيح استخدام نبتة الحشيشة لأهداف طبية، لتصبح خامس دولة في أمريكا اللاتينية بعد المكسيك وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين، تشرّع استخدام نبتة الحشيشة.

وأوضح رئيس بيرو بيدرو بابلو كوسينسكي الخميس: ” تسير بيرو على طريق طيّ صفحات كثيرة والسير نحو الحداثة، وهذا القانون هو خطوة مهمة لأنه يُبدد أحكاما مسبقة وأساطير ” .

وكانت الحكومة اقترحت مشروع القانون هذا في فبراير بطلب من أمهات لأطفال مصابين بأمراض مستعصية مثل السرطان والصرع لم تكن سائر العقاقير المسكّنة تفيدهم.

أما الدولة السبّاقة في أمريكا اللاتينية في تشريع الحشيشة فهي أوروغواي التي كانت في العام 2013 أول دولة في العالم تشرّع زرع الحشيشة وانتاجها وبيعها وتعاطيها.