الأخضر على موعد مع يوفنتوس الإيطالي في حفل توديع فؤاد أنور

نواف السالم(صدى):

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم، لمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الأشهر المقبلة، قبل مونديال روسيا 2018، في حفل توديع فؤاد أنور قائد المنتخب السابق.

وكانت هيئة الرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، تكفلت بإقامة حفل اعتزال لفؤاد أنور، القائد الأسبق للمنتخب السعودي الأول لكرة لقدم.

من جانبه قال أنور: ” مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت وخطابات وتحديد مواعيد، والجميع يعلم أن الأندية العالمية مرتبطة بمنافسات، وأيضاً الأندية السعودية مرتبطة بدوري ومنافسات لها والمنتخب، لذلك تحتاج إلى تنسيق كبير ووقت ” .