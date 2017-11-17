تخلصي من شيب الشعر نهائياً بقشور الرمان

متابعات(صدى):

قد ترفضين استخدام صبغة الشعر الكيماوية لاسترجاع لون شعرك الاسود وتغطية الشعر الابيض فيه، لذا سنقدّم لك وصفات عشبية تغنيك عن الصبغة والحنة لمنح شعرك اللون الاسود وتغطية اي شيب فيه:

– وصفة زهرة الخزامى: احضري حفنة من عشبة زهرة الخزامى (تجدينها في محال العطارين) وانقعيها لحوالي الساعتين بربع ليتر من الماء مع نصف كوب من الخل. صفي المزيج ودلكي شعرك به واتركيه بين 30 الى 60 دقيقة ليمتص شعرك محلول العشبة الاسود، ثم اشطفيه بالماء والشامبو الخاص بالاطفال، واحصلي على شعر باللون الاسود. يمكنك تكرار الوصفة اسبوعيا للحصول على درجة غامقة من السواد.

– وصفة القصعين: تحتاجين الى: القصعين، الشاي الاسود، القرنفل، ورق اللبلاب. اغلي بداية حفنة من القصعين واللبلاب في قدر كوب من الماء لحوالي ربع ساعة. وبعد ان يبرد ويصفى اضيفي اليه ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل ونصف فنجان من مغلي الشاي. بللي شعرك بالمزيج واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. تساعد هذه الوصفة على منح شعرك اللون الاسود المطلوب.

– خلطة عشبية فعالة: اغلي حوالي مقدار ملعقة من كل: قشر الرمان المجفف، ورق السماق، زهر البطم، والقليل من زهر الزعفران بمقدر ربع ليتر من الماء. صفي المحتوى ودعيه يبرد ثم بللي شعرك جيدا به واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر. يمكنك تكرار الوصفة شهريا.