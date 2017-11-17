وزير خارجية لبنان: الحريري سيعود إلي بيروت الجمعة المقبلة

بيروت(صدى):

كشف وزير خارجية لبنان جبران باسيل، عن توقعة بعودة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى بيروت الجمعة المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد وجه دعوي إلي رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري لزيارته ظهر غد السبت في قصر الاليزيه ، كما أعلن مكتب ماكرون الجمعة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، صباح الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المتواجد في المملكة قبل دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.