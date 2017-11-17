وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية يزور ولادة مكة في جولة تفقدية

حسين العلي(صدى):

قام سعادة وكيل وزاره الصحة للخدمات العلاجية الدكتور/ طريف بن يوسف الأعمى اليوم الخميس الموافق 27/2/1439هـ بجولة تفقدية لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ وائل بن حمزة مطير ومدير التجهيزات بصحة منطقة مكة المكرمة المهندس/ أحمد البركاتي.

وكان في استقبالهم مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس بن عبدالحميد سدايو ومساعده للخدمات الطبية الدكتور/ هلال المالكي وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى.

وفي جولة عامة على المستشفى تفقد سعادته قسم المختبر وطوارئ الأطفال ومركز اضطرابات النمو والسلوك وذلك للإطلاع على سير العمل بها ومعرفة أهم التطورات والمستجدات. حيث عرّف كلاً من الأقسام التي تمت زيارتها بأهم المشاريع والإنجازات المختلفة.

في حين أكّد الدكتور/ طريف الأعمى أن ماشاهده من إهتمام وتطور ملحوظ ليس بالمستغرب عن مستشفى الولادة والأطفال بمكة، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين في المستشفى متمنياً لهم دوام التوفيق.

وعبّر الدكتور/ أنس سدايو عن شكره لسعادة وكيل وزاره الصحة للخدمات العلاجية الدكتور/ طريف الأعمى على زيارته التي توضح مدى حرصه على توفير الرعاية الصحية المتميزه للمرضى من خلال القيام بالجولات التفقدية والدعم اللامحدود لإقامة المشاريع التطويرية.