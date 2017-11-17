الهلال يتفوق رقميًا على أوراوا الياباني

الرياض(صدى):

يمتلك نادي الهلال أكثر من نقطة تفوق تاريخية، على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني وأهمها حسم النهائيات ويستضيف الهلال، أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا السبت، قبل أن يحل ضيفًا عليه، في الإياب.

أوراوا :

البداية من الدوري، الذي تغير نظامه في عدة مواسم، ليحسم من خلال مباراة فاصلة، فاز فيها أوراوا مرة، وخسر مثلها.

وفي كأس الإمبراطور، حقق أوراوا اللقب 6 مرات، ونال الوصافة 4 مرات، وفي كأس السوبر اليابانية، كانت محصلته 4 ألقاب، مقابل الوصافة في مثلها أيضًا.

أما في كأس الدوري الياباني، بنسختيها القديمة والحديثة، فقد حقق أوراوا اللقب 4 مرات، وخسر النهائي بنفس العدد، بينما على المستوى القاري خاض نهائيًا واحدًا، في دوري الأبطال، نسخة 2007، وتوج بالبطولة.

وهذا يعني أن أوراوا لعب طوال تاريخه 29 نهائيًا، حيث فاز 16 مرة، وخسر 13 ” بنسبة فوز 55% “.

الهلال :

في المقابل، تعد نسبة نجاحات الهلال في النهائيات، أكبر من ذلك بعض الشيء وفيما يتعلق بالدوري، فاز الهلال باللقب، من خلال مباراة فاصلة ” المربع الذهبي ” 4 مرات، مقابل 5 مرات حل فيها وصيفًا.

أما في كأس الملك، فقد فاز بـ8 ألقاب، مقابل الوصافة 7 مرات، بينما حقق لقب كأس ولي العهد 13 مرة، واكتفى بالوصافة 4 مرات، وانتزع لقب السوبر المحلي مرة واحدة، وخسره في مثلها.

وعلى الصعيد القاري، لعب “ الزعيم ” 10 نهائيات متنوعة، حقق منها 6 ألقاب، وخسر 4 أخرى وإجمالًا لعب الهلال طوال تاريخه 53 نهائيًا، حيث فاز في 32 منها، وخسر 21 “بنسبة فوز 60% “.