” التعليم ” : اعتماد العمل بالمراسلات الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اعتماد العمل بالمراسلات الإلكترونية في جميع المعاملات الصادرة إلى إدارات التعليم؛ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 1439هـ؛ على أن يستثنى من العمل الإلكتروني في الوقت الحالي المعاملاتُ التي يتطلب العمل عليها وجود الأصول مثل ” المستخلصات المالية ” .

وأوضح الوزير: أنه ” يجب على جميع قطاعات جهاز الوزارة، عدمُ استلام أو إرسال المعاملات ورقياً، والاكتفاء بإحالة المعاملات إلكترونياً لجميع المعاملات الواردة والمنشأة من قِبَل الإدارة؛ اعتباراً من 15/ 3/ 1439هـ، وهو نهاية العمل الورقي ” .

واشار العيسي، إلي أنه ” يُستثنى من ذلك استلام المعاملات من مركز الاتصالات الإدارية الواردة من الجهات غير المرتبطة بالبرنامج ” .

وحول التعاميم والقرارات؛ أردف ” العيسى ” : يتم اعتمادها والعمل بها بمجرد صدورها إلكترونياً للجهات المرتبطة بالبرنامج، وللجهات غير المرتبطة بالبرنامج إلكترونياً وورقياً.

وتابع: فيما يخص المعاملات السرية، يجب على جميع الجهات إعادةُ تسمية مَن يُمنح صلاحية الاطلاع على تلك المعاملات بخطاب يوجّه إلى شركة تطوير لتقنيات التعليم ” البرنامج التشغيلي لتقنية المعلومات ” .

وأكد العيسى، أنه سيتم إيقاف العمل بالصلاحيات المعرفة يوم الخميس الموافق 27/ 3/ 1439هـ، كما سيتم تفعيل الأدوات اللازمة لتوثيق عملية الدخول من خلال الرسائل النصية لمن لديهم الصلاحية.