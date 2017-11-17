خيبة الأمل تلاحق أوباميانغ قبل لقاء شتوتغارت

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي دورتموند استبعاد مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ البالغ من العمر 28 عاماً، من تشكيلة الفريق لأسباب انضباطية، قبل المباراة المقررة اليوم الجمعة أمام شتوتغارت، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

ورجح مصدر مسؤول، أنها تتمثل في غياب اللاعب لما يتراوح بين 20 و30 دقيقة عن تدريب الفريق أمس الخميس.

وكشف مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ، عن خيبة أمله إزاء معاقبته بالإيقاف من قبل ناديه، قبل المباراة المقررة اليوم الجمعة أمام شتوتغارت.

وتعد هذه هي العقوبة الثانية للاعب من قبل النادي، إذ كان استبعد أيضاً من تشكيلة الفريق لمباراة في دوري أبطال أوروبا بسبب خروجه لجولة تسوق في ميلانو دون الحصول على إذن.