بالصور.. دياز: هدفي اسعاد الهلاليين

خالد يحى - تصوير محمد السعران (صدى):

تحدث مدرب اوراوا الياباني وذكر ان فريقه جاهز تماما وجاء للفوز ، وخلال الفتره الماضية عمل 200 شخص لتجهيز الفريق للنهائي.وقال الاجواء في الرياض رائعه ومناسبه للعب كرة قدم كنت اتوقعها اسوء كما سمعت خلال مباراة المنتخب في جده ! واضاف بانه يعلم ان الهلال فريق قوي ومنظم ودرسه جيدا. ونفى ان يكون طلب تمرين صباحي يوم المباراه. وفي سوال حول ضعف خط دفاعه مقابل هجوم الهلال القوي قال : الحديث عن هذا الموضوع يعتمد على بداية المباراه ولدينا خطط لكل الاحتمالات.

من جهة آخرى ذكر رامون دياز مدرب الهلال وقال أن فريقه جاهز تماما للنهائي ومعسكر ابو ظبي كان ناجح. وأضاف : ” لقد درست الفريق الياباني ويبقى فريق قوي وسنعمل على استغلال ظروف الذهاب التي تاتي لصالحنا. وسنلعب للهجوم والفوز وعن تجربته في اللعب باليابان قال لعبت هناك ثلاث سنوات كانت ممتعه واستفدت الكثير من الكره اليابانيه ” .

واكد ان هوية البطل متوفره في الهلال خلال البطوله وعدم خسارتنا دافع قوي لنا للاستمرار وخطف اللقب.

من جهته ذكر كابتن الفريق اسامة هوساوي انهم كلاعبين جاهزين ويحتاجون دعم الجماهير ولن نستعجل النتيجه ، هناك مباراه اخرى في اليابان. وحول قوة هجوم اوراوا وكيف سيتعامل معه خط الدفاع قال : تابعنا مباريات الفريق الياباني ولدينا خط دفاع منظم وكما نعلم نقاط القوه نعلم نقاط ضعفهم. وسبق وفزنا على منتخبهم وقادرين على الحد من خطورتهم باذن الله.