بالصور.. شرطة مكة تطيح بمروجي مسكرات ومخدرات

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من إلقاء القبض علي عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل يروجون للمسكرات والمخدرات.

وكانت توافرت معلومات لدي شرطة العاصمة المقدسة، عن وجود موقعين شعبيين يتم ترويج وبيع المسكرات والمخدرات فيهما بأحد الأحياء الواقعه بشارع المنصور، وتمكن رجال القوة من محاصرة المنزل وضبط شخص أثيوبي الجنسية مجهول الهوية وبحوزته 3 أصابع حشيش، و6 حبات من الكبتاجون المخدرة.

كما انتقل رجال القوة مباشرة إلى موقع آخر قريب من الموقع الأول وتوافرت معلومات عن وجود أشخاص مخالفين يقومون ببيع وتصنيع العرق المسكر، فتم تطويق الموقع وضبط عدد من الجالية البرماوية وبحوزتهم كمية كبيرة من مادة العرق المسكر موزعة في قوارير وأكياس من النايلون المعدة للاستخدام، وتم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة .