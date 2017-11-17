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  3. مصري سحب على أهله وهرب يوم الهزه الأرضية بالكويت

مصري سحب على أهله وهرب يوم الهزه الأرضية بالكويت




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38126 ] نشر منذ 37 دقيقة

يعني ويش تبونه يسوي ، وشلون ياخذهم معاه ؟؟

,, يشيلهم على ظهره والا يحطهم في مخابيه ..؟؟

,,, هذا زلزال ,, يعني كل يشرد على وجهه ، اللي الله مقدر عليه الموت يموت ، واللي يبقى ، مسير الحي يتلاقى ,,

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