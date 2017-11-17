” الداخلية ” تنفي فرض رسوم على من لا يحمل هوية

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، حول ما تم تداوله مؤخراً بشأن فرض رسوم 500 ريال على الشخص الذي لا يحمل هوية إثبات شخصية، بأن هذه الرسالة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً عدم وجود نص نظامي بذلك.

كما تطرق التركي في تصريحات صحفية حول حملة وطن بلا مخالف، موضحًا أن 37% من المخالفين غادروا البلاد مباشرة دون الرجوع إلى السلطات، بينما غادر 60% منهم بعد إنجاز إجراءات التأشيرة لهم من جانب السلطات، بينما حصل 3% على تأشيرات خروج نهائي.