إنطلاق مازيراتي جيبلي الفاخرة بنسخ جران لوسو وجران سبورت

دبي(صدى):

طرحت شركة مازيراتي في معرض دبي للسيارات ، موديلات متألقة مثل جيبلي الجديدة التي تعتبر السيارة التي ستنقل مازيراتي لمرحلة جديدة في التصميم ستشمل كل سيارات الشركة في الفترة الأخيرة والتي ستحصل على تحديثات قوية ومميزة ومدججة بالتكنولوجيا.

وقدمت جيبلي في نسخ جران لوسو وجران سبورت وهما نفس النسخ التي ظهرت لموديلات كواتروبورتي من قبل وشملت هذه التحديثات الجديدة مصابيح LED كاملة وجاءت السيارة بمحرك سعة 3 لتر من 6 أسطوانات وتأتي السيارة بتقنية التحكم المدمجة في السيارات, كما عرضت الشركة موديلات جران توريزمو وجران كابريو وكلاهما يقدم بتصميم مميز مليء بالجوانب الأيروديناميكية.

والسيارتين يتزودان بمقصورات داخلية بتكنولوجيا مميزة بنظم معلومات حديثة وصرح لوكا ديلفينو مدير مازيراتي أفريقيا والشرق الأوسط أن المنطقة مهمة جداً للشركة وأوضح أن المعرض الكبير يعتبر المكان الأفضل لتقديم سياراتهم بكل موديلاتها حيث يمكن للعملاء التفاعل مع كامل باقة سياراتها في المعرض الكبير.

وتتمتع جيبلي السيدان بتصميم فاخر أنيق ورياضي وقدمت من السيارة موديلي S وSQ4 بقوة تبلغ حتى 430 حصان وعزم دوران 580 نيوتن متر ويمكن للسيارة بلوغ سرعة قصوى تصل الي 286 كمساعة ويمكنها التسارع الي 100 كمساعة في 4.9 ثانية للنسخة الأولى بينما تتسارع النسخة SQ4 في حوالي 4.7 ثانية.