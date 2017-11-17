جورج قرداحي يكشف حقيقة شائعة وفاته بأزمة قلبية

نورة الشهري(صدى):

خرج الإعلامي جورج قرداحي ، عن صمته وعلق على شائعة وفاته أزمة قلبية ، عبر صفحته الرسمية على “ فيسبوك ” .

وقال قرداحي ” إلى أحبائي في لبنان والوطن العربي .. أطلقت إحدى الجهات المغرضة إشاعة حول موتي بأزمة قلبية وأنا في إسبانيا ونشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ” .

وأردف جورج قرداحي “ فوجئت، وأنا في الطائرة إلى ديترويت حيث سيتم تكريمي من قبل الجالية اللبنانية بسيل من الاتصالات تنهال علي من الأحباب والأصدقاء والمعارف.. فأُطمئِن الجميع بأني بخير ولا صحة لهذا الخبر، وشكراً لجميع الذين اتصلوا أو حزنوا ” .

وتابع جورج قرداحي “ هذه واحدة من مساوئ بل مصائب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح للعابثين والمغرضين والحاقدين، بترويج أخبار غير صحيحة ” .