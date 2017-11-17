بعد تحطم طائرة الفريق.. ” شابكوينسي ” يصنع المستحيل بالدوري البرازيلي

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق شابكوينسي، فعلا مستحيلا بفوزه 2-1 على فيتوريا الليلة الماضية، ليتأكد استمراره في الدوري البرازيلي الأول لكرة القدم، رغم أن جميع لاعبي الفريق الأول قتلوا في تحطم طائرتة قبل نحو عام.

وضمنت النتيجة تجنب شابكوينسي الهبوط قبل ثلاث مباريات من النهاية، بعدما رفض حصانة ضد الهبوط بعد الحادث الذي وقع في 28 نوفمبر من العام الماضي، أثناء السفر إلى كولومبيا لخوض نهائي كأس كوبا سودأميركانا.

وقتل 71 من 77 شخصا كانوا على متن الطائرة، واضطر شابكوينسي، الفريق الصغير القادم من جنوب البرازيل، إلى إعادة بناء تشكيلته من الصفر تقريبا.