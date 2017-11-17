بالصور.. مدير تنمية مكة يفتتح فعاليات اليوم العالمي للسكري

نايف السالم(صدى):

افتتح مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ ساعد بن محيل الصواط فعالية اليوم العالمي للسكري مساء يوم الخميس الموافق ٢٧ من صفر ١٤٣٩ هـ والذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالامراض المزمنة بالعاصمة المقدسة (شفاء) بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور خالد بن عبدالله طيب وكذلك العميد الدكتور خالد الفعر مدير ادارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية “ شفاء ” بأن الجمعية تنظم العديد من الفعاليات ضمن جهودها التوعوية بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، مبيناً بأن الجمعية تسعى من خلال هذه الفعاليات لتوعية المجتمع إضافة لإجرائها فحص السكر في الدم وقياس الضغط والوزن والطول وفحص قاع العين وفحص الأسنان إضافة لإقامة معرض توعوي بهدف تقديم جرعة من التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الاستشارات الصحية لمرضى السكري وذويهم.

كما ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة كلمة شكر فيها جمعية شفاء والقائمين عليها على جهودهم المتميزة وكذلك الجهات المشاركة في الفعاليات وحث على ضرورة المحافظة على الصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة والمحافظة على الغذاء الصحي .

وأخيراً تم الاطلاع على العيادة المتنقلة التابعة للجمعية التي تقدم خدمات طبية متنقلة في موسم الحج والعمرة وكذلك في أحياء العاصمة المقدسة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية .