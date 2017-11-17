بالخطوات.. فرص الأخضر في مونديال روسيا 2018

طلال الغامدي(صدى):

بعد تأهل بيرو على حساب نيوزيلندا في ملحق التصفيات بين القارات، اكتملت عدد المنتخبات الـ32 المتأهلة لمونديال روسيا 2018.

وتوزع المنتخبات المتأهلة على 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة أربعة منتخبات بشرط عدم التقاء منتخبين من القارة نفسها في مجموعة واحدة، باستثناء قارة أوروبا، ولكن بحد أقصى فريقين في المجموعة الواحدة؛ وذلك لوجود 14 منتخباً أوروبياً متأهلاً من أصل 32 منتخباً هم تعداد المونديال.

كما يحظر وقوع منتخبين من ذات التصنيف حيث ستقسم المنتخبات الـ 32 إلى أربعة مستويات طبقاً لتصنيف أكتوبر الذي أصدره الاتحاد الدولي ” فيفا ” .

– المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

– المستوى الثاني: إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروجواي، كرواتيا، بيرو.

– المستوى الثالث: آيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران، الدنمارك.

– المستوى الرابع: نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية، صربيا.

وبن يتقابل منتخب الأخضر مع نيجيريا والمغرب وبنما وصربيا أصحاب المستوى الرابع في الدور التمهيدي، كما لن يواجه منتخبات: إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان؛ لكونها من القارة نفسها، مع احتمال أن يكون في مجموعة واحدة مع المنتخب المصري أو التونسي اللذين يأتيان في التصنيف الثالث، وينتميان لقارة إفريقيا؛ ما يعني مواجهة عربية – عربية كلاسيكية سبق أن حدثت مرتين.

ويمكن للأخضر أن يوجود في الدور الثاني إذ جاء في مجموعة قوامها (روسيا وبيرو وكوستاريكا)، بينما ستكون مجموعة تضم (البرازيل وإسبانيا والسويد) صعبة للغاية، وإن كان ليس هناك مستحيل في كرة القدم.