سعوديات يقودن السيارات في ” كريم ” : يوفر خدمة للناس

حمود العنزي(صدى):

سلطت شبكة “ CNBC ” الإخبارية الأمريكية، الضوءَ على السيدات اللاتي شرعن لتعلم القيادة والتدرب على قيادة سيارات الأجرة، استعدادا للعمل لدى شركة “ كريم ” في المملكة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعكس مدى التأثير الاقتصادي على البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقالت سميرة نور حسين للشبكة الأمريكية،: ” أريد أن أكون نفسي، وأنا أتصرف كما لو أنني لدي القدرة على فعل أي شيء ” ، مضيفة “ أريد أن أكون نفسي، ولهذا السبب أريد أن أكون كابتن سائق، فعملي بشركة كريم، يوفر خدمة للناس ” .

وأعربت نوف عبد القادر عن سعادتها بتدربها على قيادة السيارات، والتي كانت بمثابة حلم لها، مؤكدة أنها ترى في هذا العمل ما يوفر “ خدمة للناس ” .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين برفع الحظر على قيادة المرأة في يونيو من العام المقبل، شهد احتفالات من قبل النساء في جميع أنحاء البلاد وخارجها، حيث يعتبر هذا القرار جزءاً من التغييرات الأوسع التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يريد مزيد من المشاركة النسائي في سوق العمل.