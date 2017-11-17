سيمينس الألمانية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” ، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس والشهادة التقنية في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق إدارة الأعمال (الرياض).

– مهندس تخطيط- مشروع المترو (الرياض).

– مدير المشروع التجاري- إدارة الطاقة (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط ” هنــــــــــــــــا.