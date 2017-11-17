تكافل الراجحي للتأمين تطرح 60 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة تكافل الراجحي للتأمين، 60 وظيفة فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأدنى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– معاين مركبات (عدد 30 وظيفة).

– مستشار مبيعات تأمين (عدد 30 وظيفة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” اضغط هنــــــــــــــا.