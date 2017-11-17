بالفيديو.. اول ظهور لشمس بعد النفخ

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية شمس ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو يُظهر مفاتنها بفستان دهبي ، ما دفع البعض إلى اتهامها بإجراء عمليات نفخ لجسدها .

وظهرت شمس في مقطع الفيديو وهي تسير داخل اروقة إحدى القاعات وهناك من يصورها من الخلف ، وفي نهاية الفيديو قالت شمس ” ها الأيام أنا بعيده عن السناب شات لان اللكلكة اللي بتحصل هذي ما أحبها ، لكن انتظروني الايام اللي جايه لاني أحبكم وايد ووحشتوني وايد ” .