جريزمان يجبر سواريز على الرحيل من برشلونة

نواف السالم(صدى):

يدرس المهاجم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز الرحيل عن صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب غضبه من المفاوضات الجادة من أجل ضم الفرنسي الشاب أنتوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد وذلك عن طريق دفع مائة مليون يورو وهي قيمة كسر العقد للاعب مع ناديه.

ويحظى لويزيتو بدعم هائل من قبل صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نصح إدارة برشلونة بعدم التفكير في ضم غريزمان والاكتفاء فقط بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لتدعيم الوسط ومنح لويس سواريز الثقة الكاملة.

ويعاني لويس سواريز من مشاكل من الناحية التهديفية وقد يواجه خطر الجلوس على مقاعد البدلاء في حال التعاقد مع غريزمان لكن ميسي أكد ثقته الكاملة في قدرة سواريز على حل مشاكله التهديفية في الفترة المقبلة في ظل حالة النحس التي تلازمه طوال الفترة الماضية.