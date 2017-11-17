بالفيديو.. محمد البريك يكشف قدوته في الملاعب السعودية

ماجد محمد(صدى):

كشف محمد البريك، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، أن قدوته في الملاعب، هو محمد الشلهوب، مشيرا إلى أنه استفاد من فترة إعارته إلى الرائد.

وقال محمد البريك في حديثه لـ ” في المرمى ” : ” أشكر المدرب السابق دونيس على منحي الفرصة لتمثيل الفريق الأول في الهلال ” .

وأضاف بقوله: ” كل اللاعبين يتمنون المشاركة في كأس العالم، كونه شرف عظيم لنا، وأهم ما يجمعنا في الهلال هو الشعور بالاتحاد في الفريق وأن تكون هناك لُحمة بيننا ” .