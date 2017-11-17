بالفيديو.. محمد البريك يكشف قدوته في الملاعب السعودية
كشف محمد البريك، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، أن قدوته في الملاعب، هو محمد الشلهوب، مشيرا إلى أنه استفاد من فترة إعارته إلى الرائد.
وقال محمد البريك في حديثه لـ ” في المرمى ” : ” أشكر المدرب السابق دونيس على منحي الفرصة لتمثيل الفريق الأول في الهلال ” .
وأضاف بقوله: ” كل اللاعبين يتمنون المشاركة في كأس العالم، كونه شرف عظيم لنا، وأهم ما يجمعنا في الهلال هو الشعور بالاتحاد في الفريق وأن تكون هناك لُحمة بيننا ” .
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 6 دقائق
مسكين هذا الاتحاد يحتاج مساعده😭😭😭😭ياااااااارب هزيمه لفريق الدلال