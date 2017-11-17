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بالفيديو.. محمد البريك يكشف قدوته في الملاعب السعودية

بالفيديو.. محمد البريك يكشف قدوته في الملاعب السعودية
ماجد محمد(صدى):

كشف محمد البريك، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، أن قدوته في الملاعب، هو محمد الشلهوب، مشيرا إلى أنه استفاد من فترة إعارته إلى الرائد.

وقال محمد البريك في حديثه لـ ” في المرمى ” : ” أشكر المدرب السابق دونيس على منحي الفرصة لتمثيل الفريق الأول في الهلال ” .

وأضاف بقوله: ” كل اللاعبين يتمنون المشاركة في كأس العالم، كونه شرف عظيم لنا، وأهم ما يجمعنا في الهلال هو الشعور بالاتحاد في الفريق وأن تكون هناك لُحمة بيننا ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 6 دقائق

مسكين هذا الاتحاد يحتاج مساعده😭😭😭😭ياااااااارب هزيمه لفريق الدلال

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