الاتحاد الآسيوي يدعم 5 منتخبات في مونديال روسيا بينهم الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر حسابه على ” تويتر ” ، صورة تجمع خمسة من لاعبي المنتخبات المتأهلة عن القارة الآسيوية لكأس العالم المقبل في روسيا.

واستعرض موقع الاتحاد تاريخ مشاركة المنتخبات الخمسة المتأهلة (السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران واستراليا) في المونديال.

ويمثل المنتخبات الخمسة القارة الآسيوية خلال البطولة التي تنطلق في يونيو المقبل.

وتجري عملية القرعة لدور المجموعات من المونديال الجمعة أول ديسمبر في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.