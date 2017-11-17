بالفيديو.. الثنيان يحذر من خطورة لاعبي أوراوا

طلال الغامدي(صدى):

قال يوسف الثنيان، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، إن اللقب الآسيوي حلم كل لاعب، محذرا من خطورة فريق أوراوا الياباني الذي سيواجه الهلال في النهائي الآسيوي.

وأكد الثنيان عبر اتصال هاتفي لـ ” في المرمى ” : ” حمل اللاعبين للكأس الغالية في اليابان، أهم بكل تأكيد من حملي لها قبل بداية مواجهة الذهاب في الرياض ” .

وأوضح أن جمهور الهلال يعتبر دافعا كبيرا وعاملا مؤثرا للاعبين، كابوس سيدني علينا أن ننساه ونفكر في هذه البطولة، الهلال الحالي تحسن كثيرا وفي أفضل حالاته ” .