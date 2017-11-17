الهند تحتل قائمة ” فوربس ” لأغنى 50 عائلة في آسيا

نيودلهي(صدى):

أعلنت ” فوربس ” قائمة أغنى العائلات في آسيا لعام 2017، واحتلت عائلة ” أمباني ” الهندية على المركز الأول، بعد أن كانت عائلة ” لي ” مالكة شركة ” سامسونج ” قد احتفظت بهذا المركز لفترة طويلة.

وحققت عائلة ” أمباني ” ، التي تعمل في مجالات النفط والغاز والاتصالات؛ زيادة كبيرة في ثروتها هذا العام.

و ارتفعت ثروة عائلة ” أمباني ” بمقدار 19 مليار دولار إلى 44.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ثروة عائلة ” لي ” بنحو 11.2 مليار دولار.

و ترجع الزيادة الكبيرة في ثروة عائلة ” أمباني ” إلى ارتفاع سعر سهم شركة “Reliance Industries ” ، التي تمتلكها، كما تعود الزيادة أيضًا إلى نجاح شركة الاتصالات التابعة لها ” Reliance Jio ” ، في جذب 140 مليون مشترك منذ إطلاقها العام الماضي.

و تحظى الهند للمرة الثالثة بالحضور الأكبر في القائمة، إذ تضمنت 18 عائلة هندية، تليها هونج كونج بـ 9 عائلات.

فيما ظهرت 6 عائلات جديدة في قائمة هذا العام للمرة الأولى، وتضمن ذلك عائلة ” تشي ” ، صاحبة شركة ” SK Group ” من أكبر مزودي خدمات الإنترنت في كوريا الجنوبية، وتأتي في المركز الـ 39.

ومن بين العائلات الأخرى التي ظهرت للمرة الأولى عائلة ” يوفيدهيا ” التايلاندية صاحبة مؤسسة ” ريد بول ” ، والتي جاءت في المركز الـ 22، وظهرت عائلتان من الهند للمرة الأولى، هما ” سيهجال ” في المركز الـ 41، وعائلة ” وادياس ” في المركز الـ 42، ومن عائلات هونج كونج التي تدخل قائمة فوربس لأول مرة عائلة ” ليس ” في المركز الـ 30، وعائلة ” تونغ ” أيضًا.