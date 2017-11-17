الكشف عن شاحنة خاصة للشرق الأوسط من GMC في معرض دبي للسيارات

دبي(صدى):

كشفت شركة GMC خلال فعاليات معرض دبي للسيارات عن شاحنة جديدة مخصصة للشرق الأوسط وقالت الشركة ان هذه السيارة تحمل ملامح وطابع مستوحى من موديل ديزرت فوكس المميز الأيقوني للشركة وتتمتع الشاحنة الجديدة بقوة وتصميم عالي التميز كما عرضت الشركة نسخة كلاسيكية أصلية من ديزرت فوكس نفسها والتي عرفت بكونها شاحنة مميزة في التصميم .

كما عرضت الشركة كذلك موديلات أخرى خلال المعرض الكبير مثل تيرين 2018 الجديدة وكذلك قدمت موديلات يوكون دينالي 2018 التي صممت على قاعدة بناء جديدة وقالت الشركة أن الجمهور في منطقة الشرق الأوسط يقدر بصورة كبيرة شاحنات GMC لقدراتها المميزة ونجاحها في التعامل مع تضاريس المنطقة الوعرة لذلك لم تترك الشركة فرصة لتقديم طرازات جديدة للمنطقة أو اصدارات خاصة الا وفعلتها.