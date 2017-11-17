بالصور.. إخلاء 70 شخصا بعد اندلاع حريق في منزل شعبي بجدة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق ضخم في منزل شعبي بحي مشرفة في جدة، وعليه أخلى الدفاع المدني 70 شخصا.

وتمكن الدفاع المدني من الإخلاء بعد نشوب حريق بمنزل شعبي مهجور مكوّن من دوريْن من الخشب ومسقوف بصاج من الحديد بحي مشرفة وسط المحافظة، كما باشر إطفاء الحريق.

وشملت عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإنقاذ مبنيين يقعان شمالي منطقة الحريق أُخليا احترازيا من قاطنيهما بشكل كامل نتيجة تأثرهما بكثافة الأدخنة المتصاعدة.

وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.