جيش الاحتلال يعين 3 سحرة للترفيه عن الجنود

فلسطين(صدى):

عين جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 سحرة بهدف الترفيه عن الجنود قبل المهام القتالية.

وقال أحدهم إنّ الهدف من تعيينهم هو الترفيه عن الجنود في اليوم الأول لالتحاقهم بالوحدات العسكرية وباليوم الأول من التجنيد، خاصة الجنود المنضمين للوحدات العسكرية والقتالية الخاصة.

وأثار تعيين السحرة جدلًا واسعًا بين الإسرائيليين، وأعرب الكثير منهم عن اندهاشهم من هذه الخطوة، مؤكدين أنّها ستؤدي إلى ” سيولة ” بالجيش وعدم اتباع الأوامر، وستسود حالة من اللامسؤولية بين العسكريين.