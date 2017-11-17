” وان بلس ” تعلن مواصفات هاتفها الجديد

بكين(صدى):

طرحت شركة ” وان بلس ” الصينية الرائدة، النسخة الجديدة من هاتفها ” وان بلس 5 تي ” ، الذي دعمته بتقنيات ومميزات كانت حصرية في أيقونة ” أبل ” هاتف ” آيفون X ” .

وأشارت الشركة الصينية الرائدة، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن الهاتف في مدينة نيويورك الأمريكية، إلى أن هاتفها الجديد يعتمد على تقنية مشابهة لتقنية ” Face ID ” ، التي سبق وزعمت ” أبل ” أنها ستكون حصرية في ” آيفون X ” .

وقالت إن النسخة الخاصّة بها من تقنية التعرُّف على الوجه باستخدام الكاميرا الأمامية تعتمد على تحليل 100 نقطة مختلفة من الوجه عن طريق مستشعرات دقيقة تعتمد تقنيات التعرُّف على الوجه ثنائي وثلاثي الأبعاد.

كما دعمت ” وان بلس 5 تي ” أيضاً بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعرات من ” سوني ” ، وكاميرا خلفية مزدوجة، إحداها بدقة 16 ميجابيكسل، والأخرى بدقة 20 ميجابيكسل.

كما وفرت شاشة عرض لمسية عريضة تعتمد تقنية من الحافة إلى الحافة بقياس 6.01 بوصة من نوع “سوبر أموليد ” بدقة 2160×1080 بيكسل، والمحمية بطبقة زجاج مقاوم للخدش والكسر من نوع “جوريلا جلاس 5 ” .

وبجانب تقنية التعرُّف على الوجه، وفّرت “وان بلس” أيضاً مستشعراً لبصمات الأصابع، الذي نقلته إلى الجهة الخلفية للهاتف.

ودعمت الشركة الصينية الرائدة ” وان بلس 5 تي ” أيضاً بمعالج قوي ثماني النواة من نوع ” سنابدراجون 835 ” بتردّد 2.45 جيجاهرتز من إنتاج شركة “كوالكوم” الأمريكية، ومعالج رسوميات ” أدرينو 540 ” .

كما سيعمل الجهاز بنظام تشغيل ” وان بلس ” الحصري ” أوكسجين أو إس ” المعتمد على نسخة ” أندرويد نوجا ” الجديدة، إضافة إلى بطارية بقدرة 3300 مللي / أمبير في الساعة.

وطرحت ” وان بلس ” هاتفها بنسختيْن، إحداهما بذاكرة وصول عشوائي ” رام ” بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والأخرى بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.