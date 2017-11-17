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بالفيديو.. قبيلة قحطان تحشد أبنائها للتضامن مع شيخ شمل الهواجر

بالفيديو.. قبيلة قحطان تحشد أبنائها للتضامن مع شيخ شمل الهواجر
طلال الضوي(صدى):

حشدت قبيلة قحطان، اليوم أبنائها للتضامن مع شيخ شمل الهواجر، بعد إصدار النظام القطري قراراً بسحب الجنسية من الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ القبيلة، ومعه مجموعة من عائلته.

واستنكر الشيخ شافي تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكداً رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج.

ويشهد اليوم الجمعة في المنطقة الشرقية تكريما مهيبا من أبناء قبيلة قحطان يتقدمهم أمراء القبيلة ووجهائها حيث شهدت الطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية اكتضاض بالمركبات التي أتت من كل مناطق المملكة في وقفه تضامنية مع ال شافي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 1 ساعة

وهل امير المنطقه عنده خبر ووزارة الداخليه سوال

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 37 دقيقة

الرجال عندهم خبر بس الحريم ما احد اخذ رايهن

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