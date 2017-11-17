بعد أزمة شيرين عبدالوهاب.. مصريون يطالبون بسحب جنسية عمرو سلامة

القاهرة(صدى):

فتحت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الباب على عدد من الأشخاص الذين لهم مواقف مسيئة للمصريين من بينهم المخرج الشاب عمرو سلامة .

حيث أعاد متابعون عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، نشر تصريح لعمرو سلامة لإحدى الصحف بتصريح اعتبره المصريون إساءة حين قال ” أنت محظوظ لأنك غير مصري ” وهو الأمر الذي أعيد تداوله مجددًا اليوم.

وعبر مواقع التواصل أطلق مغردون حملة لسحب الجنسية من عمرو سلامة ومحاسبته على هذه الإساءة.

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب تعرضت لموجة من الهجوم وتم منعها من الغناء في مصر، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تسخر فى إحدى الحفلات الغنائية التي أقيمت في بيروت قبل فترة من مياه النيل، حيث ردت على إحدى المعجبات التي طالبت بسماع أغنية “ ما شربتش من نيلها ” ، بالقول “ هيجيلك بلهارسيا.. اشربي إيفيان أحسن ” .