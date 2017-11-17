الثقافة والإعلام تكرم الطفلة ” شذا ” بطلة تحدي القراءة

تركية البدر(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل الذي يرعاه معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مساء يوم الأحد القادم في دورته العاشرة أعلنت إدارة المهرجان بأن الوزارة ستكرم الطفلة شذا الطويرقي الفائزة بالمركز الرابع في مسابقة ” تحدي القراءة ” 2017، والتي أقيمت بمدينة دبي، حيث أبهرت الجميع بإبداعها في الإلقاء وفصاحتها وبلاغتها وكان فوزها من بين 16 دولة عربية.

وتعتبر الطفلة الطويرقي من الأطفال المبدعين والنماذج الحية للموهبة والتميز والتي يسعى المهرجان الذي تشرف عليه وكالة الوزارة للشؤون الثقافية لتعزيزها وتقديمها للأطفال، وليكون ذلك حافزاً لها لمواصلة التميز، خصوصا وأن المهرجان يهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل، وتعزيز ذلك من خلال أجنحة خاصة للاختراعات والفنون التشكيلية والتصوير والقراءة وتنظيم الدورات والورش التعليمية والمهارية.

وتسعى وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام من خلال الفعاليات إلى إكساب الطفل المشارك مع أسرته عدداً من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية، وبث ثقافة المعرفة التجريبية والإبداعية والتحفيز عليها، وإبراز المواهب المشاركة من الأطفال.

كما سيقام في ختام المهرجان مساء يوم الثلاثاء القادم حفل كبير يتضمن عروض لعدد من السفارات العربية والأجنبية وأوبريت ” زوار الفضاء ” من تأليف سعد الثنيان وإخراج فهد الحوشاني.