عرض مسرحية نسائية بجدة لأول مرة

أماني الغامدي(صدى):

يستعد النادي الأدبي الثقافي بجدة، في 23 نوفمبر الجاري، ولمدة 3 أيام، لعرض المسرحية النسائية ” سوبر كيوت ” ، للمرة الأولى في جامعة الطائف.

وتعرض المسرحية في قاعة الشربتلي بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، ثم تنتقل لتعرض في القاعة الكبرى بجامعة الطائف، يومي 30 نوفمبر، والأول من ديسمبر، وهي مخصصة لدخول النساء فقط.

والمسرحية من بطولة النجمات: هيا الشعيبي، عبير أحمد، هند محمد، وبمشاركة: ريفان كنعان، ملاك يوسف، ريم قبوري، سارة اليوسف، وتناقش واقع الرياضة النسائية في السعودية، ورصد بعض السلبيات الموجودة في المجتمع النسائي، ومحاولة معالجتها بطريقة كوميدية هادفة بعيدًا عن الإسفاف.