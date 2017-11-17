هل يحتاج الرئيس الأمريكي لبوتين!

واشنطن(صدى):

يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لديها مجالات للتعاون مع موسكو، وفي سوريا وكوريا الشمالية وكذلك قضايا عالمية أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، خلال مؤتمر صحفي دوري للصحفيين: إن ترامب ” يواصل البحث عن سبل للتعاون مع روسيا، التي من شأنها أن تساعد أمريكا ” .

أضافت ساندرز، أنَّ رئيس الولايات المتحدة، يعتقد أنه يحتاج إلى العمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويريد العمل معه حول القضايا الهامة.

وأكدت ساندرز، مجيبة على سؤال صحفي حول ما إذا كان التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة ممكنًا وما إذا كان ترامب، يؤمن حقًا بتأكيدات بوتين، بأن روسيا لم تتدخل في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.