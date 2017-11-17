التحالف الدولي: تحرير 7.5 مليون شخص من قبضة ” داعش “

دمشق(صدى):

كشف التحالف الدولي لهزيمة داعش تصميمه على ضمان ألا يكون للإرهابيين الدواعش ملاذ آمن من ليبيا إلى الفلبين وأفغانستان.

وأعلن التحالف توقف تدفق المقاتلين الإرهابيين من الأجانب إلى سورية، وأن تعقبهم وإيقافهم عبر الحدود يتزايد، لافتا إلى دوره الأساسي في تطوير قاعدة بيانات الإنتربول التي تضم 43 ألف اسم لتمكين جميع الدول الشريكة من القبض على المقاتلين الإرهابيين من الأجانب أثناء توقفات المرور التقليدية أو أثناء محاولتهم عبور الحدود الدولية.

وأعلن التحالف تحرير أكثر من 7.5 مليون شخص من داعش، وعاد 2.6 مليون نازح عراقي إلى ديارھم، ولم تقم داعش باستعادة متر واحد من الأراضي التي فقدتها.