الشرقية للاستقدام تعلن عن 10 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الشرقية للاستقدام 10 وظائف هندسية وإداريّة شاغرة للسعوديين والخليجين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول اتصالات تكنولوجيا المعلومات.

2- مستشار (محلل) وظيفي.

3- المدير الفني.

4- مهندس أول حلول معمارية.

5- مستشار أول (محلل) وظيفي.

6- مستشار وظيفي (PTP).

7- محلل أول تكنولوجيا المعلومات.

8- محلل خدمات تكنولوجيا المعلومات.

9- مدير الإنتاج.

10- أخصائي خدمة العملاء.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” اضغط هنــــــــــــــــا.