مهارة للموارد البشرية تطرح 20 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، 20 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ موظف خدمة عملاء ” ، وذلك للعمل بفروع شركة محجوب المتعاقدة معها، في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” اضغط هنـــــــــــا.