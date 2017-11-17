نسما القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من السعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المبيعات (للسعوديين والمقيمين / الرياض): درجة البكالوريوس أو درجة ماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الموارد البشرية (للسعوديات / جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– مهندس التسويق (للسعوديين / جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من ” هنــــــــــــــا.