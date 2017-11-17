التصنيع الوطنية تطرح 12 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة التصنيع الوطنية، 12 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع، وجازان ” .

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة تحت مسمى:

1- أخصائي المشتريات- الخدمات (الرياض).

2- محلل أول مالي (الجبيل).

3- أخصائي أول الموارد البشرية (ينبع).

4- مشرف السلامة (جازان).

5- مسؤول أول أعمال الموارد البشرية (جازان).

6- مسؤول أعمال دعم الموارد البشرية (جازان).

7- مهندس عمليات (الدمام).

8- مسؤول التحويلات (الدمام).

9- مسؤول ضمان الجودة (الدمام).

10- منسق فني (الدمام).

11- فني تحويلات (الدمام).

12- منسق السلامة (الدمام).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول من ” هنــــــــــــــا.