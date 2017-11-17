بعد 40 عاما من الإعاقة.. ثامر يواجه المجتمع بابتسامة بشوشة وقهوة التفائل

حمود العنزي(صدى):

تحدى السعودي ثامر الشخص صاحب الـ47 عامًا الإعاقة التي لازمته على مدار 40 عامًا، وباشر حياته وعمله بالرغم من الصعوبات والتحديات التي مر بها واجتهد بعزيمة قوية متنقلًا بين الوظائف المختلفة التي لم تخلو من مضايقات الناس له بسبب إعاقته مما أجبره على تركها، إلى أن تم تعينه كـ ” نادل ” بأحد المطاعم الشهيرة منذ فترة ليثبت نفسه ومكانته في هذا المكان.

وروى ثامر الشخص قصة مشواره في تحدي الإعاقة، قائلًا إن الإعاقة غيرت كل شيء حوله ودعته لإعادة ترتيب أوراقه ومعرفة الصديق من العدو، وبالرغم من سلبيات الإعاقة وكل ما تعرض له بسببها إلا أنها منحته محبة الناس وشعبية كبيرة بينهم، كما أنها لم تمنعه من مواصلة حياته، والزواج وتكوين أسرة، حيث وفقه الله باختيار زوجة تقف إلى جانبه وتساعده وقبل أشهر قليلة رزق بمولودة.

وأكد ” الشخص ” أنه تحدى إعاقته والحواجز التي وضعتها أمامه بابتسامته البشوشة بوجه زوار المطعم وهوايته المتناهية في إعداد الطعام وتحضير القهوة، خاصة بعد خضوعه للتدريب وتطوير مهاراته ومساندة إدارة المطعم والعاملين له، مشيرًا إلى أنه تعرض في صغره إلى سخرية أصدقائه له في المدرسة مما أجبره على ترك الدراسة والالتحاق بمعد للتأهيل والتدريب.

وكان ” الشخص ” تعرض لحادث في الـ8 من عمره، حيث قفزت سيارة مندفعة نحوه أثناء وقوفه على رصيف منزله وأحدثت به إصابات خطيرة وكسور نتج عنها دخوله في غيبوبة دامت ثلاثة أشهر، وعند الإفاقة منها وجد نفسه أمام واقع الإعاقة بالرغم من مسيرة العلاج الطويلة بين السعودية وأمريكا ولندن.