بالفيديو.. الأردن تغرق طائرة عسكرية لتنشيط السياحة

عمان(صدى):

أقدمت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن على إغراق جسم الطائرة العسكرية ” سي 130 ” ، في مياه خليج العقبة، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني لتكون محطة لنمو المرجان ومنطقة جذب سياحي في خليج العقبة لرياضة الغوص التي تشهد تناميا متزايدا في العقبة ويؤمها الغواصون من مختلف دول العالم.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، إن عملية الإغراق التي تمت بتضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية في العقبة من شأنها إضافة لمسة سياحية جديدة للمدينة من خلال إيجاد موقع غوص جديد في خليج العقبة، حسب وكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” .

وأضاف أن الهدف من إغراق الطائرة إحياء رياضة الغوص وتشجيع الغطاسين على زيارة الطائرة التي تستقر على عمق 17 مترا في خليج العقبة مقابل متنزه العقبة البحري، مشيرا إلى أن الطائرة أصبحت المعلم السياحي الثاني في عمق البحر بعد الدبابة المغرقة في البحر منذ عشرات السنين.