حيرة والدة لاعبي نجمي أتليتكو والريال قبل ساعات من الديربي

نواف السالم(صدى):

تعيش السيدة باي لاورينس موقفا صعبا قبل ساعات من ديربي العاصمة الإسبانية، فهي أم لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد من جهة، وأم ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد من جهة أخرى.

وهي المرة الثانية فقط التي يلتقي فيها شقيقان في ديربي العاصمة الإسبانية، بعد المواجهة الأولى بين الشقيقين أولاسو عام 1929.

وكشفت والدة اللاعبين عن صعوبة المشوار الذي أوصل كلا من ولديها ليلعب أحدهما لريال مدريد والآخر لأتلتيكو مدريد. وقالت ” لا يمكن أن أقف في صف أحدهم ضد الآخر، أنا مع أولادي. ”

وأضافت ” قبل المباراة سأطلب منهما ألا يضربا بعضهما. إنهما يقاتلان، ولكن كما يفعل الأشقاء. أنا فخورة جدا، لا يمكنني أن أطلب المزيد. ”

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة أمام جاره بنفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع، في حين يحلق برشلونة في الصدارة برصيد 31 نقطة يليه فالنسيا في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.