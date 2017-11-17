العامة للزكاة تعلن عن 24 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدد 24 وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مسؤول المخاطر والتحليلات.

2- مسؤول الشكاوى.

3- مدير المحفظة (المشاريع).

4- مدير البرنامج.

5- مدير أول مشروع.

6- رئيس الشراكات الاستراتيجية.

7- مسؤول الاستئناف.

8- مدير التدقيق.

9- مسؤول التدقيق.

10- مسؤول التدقيق الميداني.

11- مسؤول الإيداع.

12- مسؤول الجودة.

13- مشرف المخاطر والتحليلات.

14- مشرف العلاقات.

15- مدير العلاقات.

16- ممثل قانوني.

17- مشرف الإيداع.

18- مشرف التدقيق.

19- مشرف الاستئناف.

20- مهندس أمن المعلومات.

21- أخصائي مخاطر الحوكمة والامتثال.

22- أخصائي الشكاوى.

23- مشرف الشكاوى.

24- مشرف العمليات.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءا من تاريخ 14 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2018م.

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