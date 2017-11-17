تعويض لـ ” رفائيل نادال ” في اتهامات بتعاطيه المنشطات

نواف السالم(صدى):

قضت محكمة فرنسية، بتعويض 12 ألف يورو لرفائيل نادال المصنف الأول عالميا في التنس، بعد اتهامات بتعاطيه المنشطات من وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة.

وقال نادال في العام الماضي، إنه سيقاضي روزلين باشلو بعد تصريحاتها في مقابلة تلفزيونية، أشارت خلالها إلى أنه تناول بعض المواد المحفزة للأداء في 2012.

ونفى اللاعب الإسباني، الذي انتهى موسمه الاثنين الماضي بعد الهزيمة أمام ديفيد غوفين في البطولة الختامية لموسم الرجال، ارتكاب أي خطأ وأكد أنه سيتبرع بالمال لمنظمة فرنسية غير حكومية.

وقال اللاعب الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في بيان: ” كما ترون في وسائل الإعلام فاليوم هو يوم سعيد بالنسبة لي ولفريقي ولجماهيري ” .