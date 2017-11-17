روما(صدى):

أعلنت وسائل إعلام إيطالية عن وفاة زعيم المافيا الإيطالية سالفاتوري توتو رينا، عن عمر يناهز 87 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

و ” توتو ” ، الذي يطلق عليه أحيانا لقب ” الوحش ” أو ” زعيم الزعماء ” ، قاد الكورليوني، ذراع المافيا سيئة السمعة في صقلية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ويعد توتو مسؤولا عن مقتل الآلاف من النساء والأطفال وضباط الشرطة والقضاة والسياسيين خلال فترة زعامته للمنظمة الإجرامية، حسبما أفادت صحيفة ميرور البريطانية.