الربيعة: نسعى لبناء 200 مركز صحي.. وهذا ما سيتم خلال 6 سنوات

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حرص وزارته على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، وسعيها في تطوير خدمات الصحة بالوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تدشينه أمس نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء بأن هذا الحرص نابع من تواجد المراكز الصحية بالقرب من المواطنين وتقديمها خدمات سريعة؛ موضحا بأن هذه المراكز نموذجية وسيتم إعادة تأهيل جميع المراكز التابعة للوزارة.

ولفت أن الوزارة تسعى إلى بناء 200 مركز رعاية صحية جديدة؛ وانجاز جميع المراكز من مستأجرة إلى مملوكة في غصون 6 سنوات.